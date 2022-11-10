СМИ: Кремль готовит послание президента Федеральному собранию

10 ноя. 8:44

В Кремле началась подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию, - пишет РБК, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

Подготовка началась несколько дней назад. При этом дата оглашения послания главы государства пока неизвестна, - утверждают собеседники издания.

Ранее официальный представитель Кремля поведал, что сроки проведения прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным, а также оглашения послания Федеральному собранию будут зависеть от графика президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал сообщить о дате проведения прямой линии с Путиным дополнительно.

Напомним, Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию полтора года назад - 21 апреля 2021 года.

