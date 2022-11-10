Вильфанд: октябрь вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений

10 ноя. 8:28

Октябрь нынешнего 2022 года стал третьим в списке самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в стране, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы подвели итоги за октябрь. Он стал третьим среди самых теплых за всю метеорологическую летопись России, которая ведется с 1891 года", - сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

Самым теплым для всей страны пока остается октябрь 2018 года. Тогда в европейской части России температура превышала норму примерно на 2,5 градуса, а на севере страны - примерно на 10 градусов.

Напомним, согласно прогнозу Росгидромета, который был выпущен в начале осени, на большей территории России прогнозировалась температура около климатической нормы.