10 ноя. 8:14

Из-за похолодания и увеличения потребления газа Узбекистан вводит временные ограничения на газовых заправках, - сообщили в "Узтрансгазе".

"Первоочередной задачей является обеспечение природным газом жителей и объектов социальной сферы, а также стратегически важных предприятий в условиях похолодания последних дней", – подчеркнули в компании, передает Podrobno.uz.

В связи с увеличением потребления природного газа в республике с 9 ноября все предприятия газоснабжения переведены на особый режим работы по графику, утвержденному министерством энергетики и областными хокимиятами.

Меры носят временный характер, и как только появятся подходящие условия, все АГНКС вернутся к нормальному режиму работы, – подчеркнули в "Узтрансгазе".

В компании не сообщили, на какой период вводятся ограничения, однако в предыдущие годы заправки в каждом из регионов не работали с 14:00 до 5 утра.