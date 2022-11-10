Казахстан и Узбекистан будут вместе реализовывать сельхозпроекты

10 ноя. 7:58

Министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов встретился со своим казахстанским коллегой Ерболом Карашукеевым, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана.

Чиновники обсудили реализацию совместных проектов, в том числе и действующие в Узбекистане три проекта с привлечением казахстанского капитала общей стоимостью $101,3 млн – это создание холодильных помещений и запуск агрокластеров в Наманганской области, - передает Sputnik Узбекистан.

Также министры обсудили проекты по совместному выращиванию сельхозкультур в Казахстане для дальнейшей поставки в Узбекистан, а также контракты на закупку казахской стороной ранних сортов овощей, зелени и картофеля, создание кластера по глубокой переработке казахстанского зерна, - отмечается в сообщении.