В Грузию зимой будут летать лайнеры 41 авиакомпании

10 ноя. 7:43

В Грузии утвержден график полетов авиакомпаний из международных аэропортов страны на зимний навигационный сезон с 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года, - говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.

В неделю в среднем будет осуществляться 390 рейсов – на 6% меньше, чем годом ранее. В то же время продолжают поступать заявки от авиакомпаний на дополнительные регулярные и сезонные многократные чартерные рейсы, - передает Sputnik Грузия.

Регулярные пассажирские рейсы будут выполняться 41 авиакомпанией по 61 направлению в 31 страну мира.

Напомним, в Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Наибольшее число рейсов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда самолеты будут летать по 32 направлениям. Второе место по числу рейсов займет Кутаисский международный аэропорт, откуда улететь можно будет по 26 направлениям. А вот из Батумского международного аэропорта будет летать всего три рейса.