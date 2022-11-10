СМИ: Путин не приедет на саммит G20 на Бали

10 ноя. 7:29

Президент России Владимир Путин не посетит предстоящий саммит G20 на Бали, а представлять Россию будет министр иностранных дел Сергей Лавров в онлайн-формате, - заявил в интервью агентству Рейтер пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

"Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" на Бали на следующей неделе... Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально", - сообщила Джоди Махарди, пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обсуждаются разные форматы участия России в саммитах G20 и АТЭС.