Байден будет бороться за пост президента США

10 ноя. 7:15

Президент США Джо Байден заявил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.

"Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это", - сказал он, передает ТАСС.

"Я надеюсь, что у нас с первой леди Джилл Байден будет немного времени, чтобы вырваться на неделю отдохнуть между Днем благодарения (24 ноября) и Рождеством (25 декабря). И я думаю, что в начале следующего года мы примем это решение. Но на данный момент я планирую сделать это", - сказал он.

Что касается влияния результатов прошедших промежуточных выборов на решение переизбираться, Байден отметил: "Мы намерены баллотироваться вновь, и это было нашим намерением, оно не зависит от того, каков исход этих выборов", добавив, что "не видит никакой спешки" в вопросе принятия окончательного решения об участии в президентских выборах 2024 года.