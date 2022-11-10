СМИ: Трамп может отложить объявление об участии в выборах

10 ноя. 6:43

Союзники экс-президента США Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах в 2024 году из-за разочаровывающих результатов выборов в конгресс страны, - пишет газета Washington Post.

Экс-президент США уже признал, что состоявшиеся накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой". "В знак того, что положение Трампа ухудшилось и он вновь стал неуверенно стоять на ногах, некоторые давние союзники теперь призывают его отложить объявление о выдвижении на участие в президентских выборах, которое он планировал сделать на следующей неделе в качестве победного круга для "красного цунами", которое не материализовалось", - пишет издание, передает РИА Новости.

Сейчас Трамп спрашивает мнение у советников, окончательное решение еще не принято.

Напомним, Трамп в ходе митинга 7 ноября пообещал выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Республиканец в своем выступлении подчеркнул, что не хотел бы отвлекать внимание от промежуточных выборов. Ожидается, что Трамп объявит о планах участвовать в борьбе за президентский пост.