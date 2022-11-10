Гросси: переговоры с Ираном завершились безрезультатно

10 ноя. 6:27

Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели в Вене переговоры, посвященные ядерной программе Тегерана, но они завершились безрезультатно, - сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

Ранее Гросси полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27) заявил, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не мертвы, и Иран выполняет свои обязательства, - передает РИА Новости.

"Итак, они не принесли ничего нового", - сказал Гросси в интервью агентству Рейтер, отметив, что представители МАГАТЭ собираются отправиться в Иран через несколько недель для продолжения переговоров.