Ситуация с коронавирусом в Казахстане стабилизировалась

10 ноя. 6:14

По данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране было выявлено 58 заболевших коронавирусом, тогда как днем ранее - 66.

Лечение от коронавирусной инфекции на сегодняшний день продолжают получать 725 человек, из них в стационарах находится – 68, на амбулаторном уровне – 657, - передает Sputnik Казахстан.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Минздрав Казахстана предупреждает, что в США, Бразилии и в некоторых странах Европы выявляются случаи заражения новым штаммом коронавируса – "цербер", который считается ответвлением предыдущего варианта – "омикрона". Эксперты считают, что цербер отличается высокой заразностью, при этом особой опасности для жизни человека не несет.