Каким будет образование после пандемии

Ученые и эксперты из ЮНЕСКО и престижных университетов со всего мира обсудили в Стамбуле будущее образования, а также новые тенденции и преобразования в школьном обучении в мире после пандемии. Как передает TRT, в форуме "Будущее школы: постпандемические потребности в образовании" приняли участие министры образования из семи стран, а также эксперты и представители органов управления образованием со всего мира.

Ученые и эксперты из ЮНЕСКО, Гарвардского, Индианского и Кембриджского университетов, а также предприниматели в области образования, руководители всемирно известных учебных заведений и эксперты по учебным программам обсудили новые тенденции и изменения в школьном образовании, будущее Covid-поколения, дифференцированное образование и альтернативные методы поиска в образовании. Конференция открылась видеообращением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Затем выступили министры образования Камеруна, Замбии, Узбекистана и Малави.

Президент по развитию бизнеса EdX Джон Шварц заявил, что многие учреждения внезапно перешли на виртуальное образование во время пандемии Covid-19 и теперь в онлайн режиме можно охватить гораздо более широкую аудиторию. "Что бы вы сказали, если бы я пришел к вам и заявил, что Гарвард и Массачусетский технологический институт собираются бесплатно предлагать свои образовательные материалы любому человеку в мире? Мы предлагаем всем и везде экосистему обучения на протяжении всей жизни. Мы сокращаем разрыв между умными и богатыми людьми, которые могут попасть в эти элитные школы, и теми, кто не может. Мы должны принять это, развивать и использовать это как инструмент в рамках нынешней системы образования", - сказал Шварц. Касаясь вопроса о том, может ли дистанционное образование стать альтернативой очному обучению, Шварц заметил, что в течение трех недель миллионы студентов нажали кнопку и перешли на онлайн-обучение: "Все, кого я знаю по всему миру, прошли онлайн-обучение в той или иной форме".

Скотт Ширман, глобальный руководитель Coursera for Campus, тоже считает, что онлайн-обучение имеет некоторые преимущества: "Теперь мы ориентированы на студентов и используем доступные инструменты для улучшения как очного, так и онлайн".

Кстати, первый саммит на тему "Новые тренды и трансформации в образовании" прошел в прошлом году именно в онлайн формате.