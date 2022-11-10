Саудовская Аравия вложится в Турцию

Саудовская Аравия заявила о своем намерении расширить экономические отношения с Турцией и поощряет прямые инвестиции в страну. В этом году Анкара и Эр-Рияд стали предпринимать попытки для устранения дипломатического ущерба после десятилетия напряженности.

Как отмечает турецкая "Сабах", на заседании кабмина под председательством короля Салмана министру инвестиций Халиду аль-Фалиху было поручено обсудить с турецкой предложение по меморандуму о взаимопонимании относительно сотрудничества в области поощрения прямых инвестиций.

В прошлом месяце в Эр-Рияде аль-Фалих принимал министра казначейства и финансов Нуреддина Небати. Во время переговоров министр отметил, что саудовские бизнесмены будут инвестировать в различные области, включая турецкие технологии, недвижимость и энергетику.

В этом году Турция и Саудовская Аравия начали налаживать отношения после десятилетия напряженности, которая особенно усилилась после убийства в 2018 году саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил Саудовскую Аравию в апреле, что стало первым визитом на высоком уровне за долгие годы. В июне состоялся ответный визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Турцию.

Лидеры заявили о своей решимости возродить экономический потенциал и начать новую эру сотрудничества в рамках двусторонних отношений, в том числе в политической, экономической, военной сферах, а также сфере безопасности.

С января по сентябрь турецкий экспорт в Саудовскую Аравию достиг 420,9 млн долларов с годовым приростом на 180%. Эти цифры значительно превосходят показатели торговли за 2021 год, поскольку две страны продолжают стремиться к восстановлению отношений.