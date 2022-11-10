Вместо заброшенной турбазы в Сочи вырастет новая школа

10 ноя. 5:15

В Сочи в районе заброшенной ранее турбазы "Южная" будет построена новая общеобразовательная школа на 800 мест - ее возведут за счет средств инвестора СЗ ИСК "Еврострой" и безвозмездно передадут муниципалитету.

Площадь земельного участка, выделенного под строительство, - более 2,5 га, на его территории уже готовится строительная площадка. Школа будет представлять собой четырехэтажное здание из четырех блок-секций со всем необходимым для образовательного процесса. Здесь разместят более 30 классов и вспомогательные помещения - блоки актовых и спортивных залов, кабинеты медпункта, столовую, библиотеку с читальным залом, а также игровые комнаты для группы продленного дня, - передает портал Юга.ру.

Также проектные решения предусматривают оптимальный внутренний климат и максимальную освещенность учебных помещений. Учтут и доступность для маломобильных групп населения - здание планируют оснастить лифтами и пандусами.

На пришкольной территории будет свой стадион, площадки для спорта и активных игр, зеленые уголки и другие функциональные зоны, а рядом раскинется городской экопарк - здесь учителя смогут проводить уроки по изучению родного края, природоведению, биологии и географии.

Для новой школы создадут современные системы электро- и водоснабжения, канализации и отвода ливневых стоков, а также построят подъездные пути. Завершить строительство планируют в 2025 году.