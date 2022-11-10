Узбекистан и Турция разработали проект новой турзоны в Намангане

10 ноя. 3:33

В Минтуризма Узбекистана рассказали о планах по развитию отрасли в отдельных регионах республики.

Наманганская область, как сообщил замначальника управления инвестиций и развития туристической инфраструктуры ведомства Аброрхужа Миноваров, имеет значительный потенциал для санаторно-лечебного туризма. В регионе расположены рекреационные зоны с большим количеством термальных источников. Есть множество санаториев, которые сохранились с советских времен.

"Необходимо улучшить инфраструктуру региона. Мы хотим предложить мастер-план турзоны "Нанай", который был разработан совместно с турецкой компанией", - рассказал чиновник.

В рамках проекта на площади 67,5 га возведут четыре отеля - два четырехзвездочных и два пятизвездочных, которые позволят разместить почти 2,3 тыс человек. Также турзона "Нанай" будет включать 78 вилл класса люкс на 1,2 тыс мест, рестораны, торговый центр, концертный зал, выставочный и ремесленный центры, конгресс-зал и автозаправку.