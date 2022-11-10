Как возвращение Нетаньяху отразится на отношениях с Турцией

ЦИК Израиля утвердил итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли 1 ноября. Больше всего голосов получила партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаньяху. Израильские СМИ пишут, что в воскресенье Нетаньяху получит от президента Ицхака Герцога мандат на формирование правительства.

Однако ни одной политической партии Израиля никогда не удавалось получить большинство в Кнессете своими силами, и для создания кабмина формируются коалиции. У Нетаньяху неплохие шансы справиться, но если он не сумеет сформировать правительство за 42 дня, Израиль в следующем году ждут шестые за четыре года выборы.

Результаты прошедшего 1 ноября народного волеизъявления важны не только для Израиля, но и для многих стран региона. Поскольку предыдущее правительство Яира Лапида и Нафтали Беннета добилось определенных результатов в вопросах нормализации отношений, в том числе, с Турцией, а смена лидера может поставить эти успехи под угрозу, то новый кабмин должен будет тщательно выверять свою внешнюю политику.

Решение Израиля о примирении с Турцией стало одним из самых заметных для страны событий в последнее время, поскольку отношения между государствами оставались натянутыми на протяжении 12 лет. За ним последовало возобновление дипломатических связей, восстановление авиасообщения и многочисленные встречи и визиты на высоком уровне.

Когда Нетаньяху пребывал у власти, отношения поддерживались, но подчас заявления были очень резкими, как со стороны Израиля, так и Турции. На данный момент представители обеих стран смягчили риторику, и это привело к серьезным изменениям на политическом и дипломатическом фронтах. Если продолжать в том же духе, то процесс нормализации продолжится, как и шел. Но, конечно же, все зависит не только от риторики, но и шагов Нетаньяху по палестинскому и другим вопросам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны уже высказался в пользу укрепления отношений после выборов: "Независимо от результатов выборов, мы хотим поддерживать отношения с Израилем на устойчивой основе, основанной на взаимном уважении и общих интересах". Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету также выразил готовность продвигать процесс нормализации с новым правительством Израиля.

В ходе визита в Турцию всего за несколько дней до выборов министр обороны Бени Ганц - не последняя фигура в политической элите Израиля - заявил, что его страна рассматривает Анкару как "важного глобального игрока", с которым она готова развивать отношения во многих областях, в том числе экономической и оборонной.

Возвращение Нетаньяху к власти не стало полной неожиданностью и отнюдь не означает завершения процессов нормализации в регионе, хотя дополнительные сложности возникнуть могут - все зависит в том числе от того, кто именно войдет в новое правительство Израиля.