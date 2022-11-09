Кобахидзе назвал условие для возможного снижения барьера в парламент

9 ноя. 23:19

Власти Грузии не планируют обсуждать в будущем году вопрос снижения барьера на парламентских выборах, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Согласно Конституции Грузии, парламентские выборы 2024 года будут проводиться полностью по пропорциональной системе, проходной барьер на них будет 5%. Судя по последним опросам, кроме "Мечты", его преодолеет только "Единое национальное движение".

"В этом году вопрос снижения барьера не будет рассматриваться. В будущем, в 2024 году, мы вернемся к обсуждению этого вопроса, и главным условием будет снижение качества радикализма в нашей стране", - цитирует Кобахидзе Sputnik Грузия.

Политик пояснил, что если уровень радикализма снизится, то "Мечта" рассмотрит возможность снижения барьера, так как хочет видеть больше партий в парламенте.

С другой стороны, подчеркнул Кобахидзе, нельзя создавать серьезной угрозы стабильности - а при низком барьере есть опасность политического кризиса: если ни одна из партий не получит абсолютного большинства, то страну ждет именно он.

"Мы должны взвесить все факты, посмотреть на развитие событий в будущем году, и в 2024-м, и после примем решение", - заключил председатель "Мечты".