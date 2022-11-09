Садоводы Ставрополья соберут рекордный урожай яблок

9 ноя. 23:59

Ставропольские садоводы завершают сбор яблок, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Хотя сбор урожая продолжается, уже собрано 68 тыс т яблок, что стало рекордным урожаем для Ставрополья. Сейчас собрано 87% урожая", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Годом ранее в крае было собрано 56 тыс т плодов и ягод, яблоки составили более 54 тыс т. Теперь ожидается, что урожай яблок в этом году в сравнении с прошлым годом вырастет более чем на четверть.

Напомним, с 2015 года региону удалось увеличить производство плодов в два раза благодаря закладке интенсивных яблоневых садов.