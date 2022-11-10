Сотовая связь придет в 40 высокогорных сел Дагестана

10 ноя. 1:32

Сотовая связь в следующем году появится в 40 малонаселенных пунктах в горах Дагестана, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития региона.

Уточняется, что в этих селах проживает менее 500 человек в каждом. «В 2023 году в 40 малонаселенных пунктах Дагестана с численностью 100−500 жителей появится сотовая связь. Проведение мероприятий обеспечивается в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В результате мероприятий в селах будет обеспечена качественная подвижная радиотелефонная связь», - говорится в релизе.

Ранее министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов заявил о том, что группа компаний «Новые башни», крупнейший независимый оператор телеком-инфраструктуры в России, планирует инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры Дагестана более 500 миллионов рублей.