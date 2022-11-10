Из Майкопа в "Сириус" будет ходить скоростной электропоезд "Ласточка"

10 ноя. 0:34

С 21 ноября между Майкопом и Имеретинским курортом начнет курсировать скростной электропоезд "Ласточка".

Электричка будет останавливаться на станциях Белореченская, Хадыженская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер, а ходить она будет несколько раз в неделю. Из Имеретинского курорта - в понедельник, вторник, среду и четверг, из Майкопа - во вторник, среду, четверг и пятницу, - передает "АиФ-Адыгея".

Поезд будет отправляться с конечных станций и прибывать на них по привычному для жителей Адыгеи и Кубани расписанию: из Майкопа "Ласточки" продолжат уходить каждый день в 07:00 и прибывать на станцию Имеретинский курорт в 13:00. В обратном направлении поезд отправится в 16:03 и прибудет в столицу Адыгеи в 21:41, - рассказали в пресс-службе СКЖД.

Сейчас между городами курсирует дневной поезд, который отходит от станции Белореченская объединенным составом с "Ласточкой" сообщением Кавказская - Имеретинский курорт.