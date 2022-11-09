Определены возможная дата и причины конца света

9 ноя. 22:47

Прогнозирующий цивилизационные закономерности суперкомпьютер World One назвал срок вымирания человечества, пишет издание The Daily Star.

Как подсчитала машина, крах цивилизации случится в 2050 году по причине загрязнения окружающей среды и его негативных последствий.

"Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", - говорится в прогнозе.

При этом, как пишет газета, переход на экологически чистые автомобили и строгий контроль рождаемости не изменят ситуацию в благоприятную сторону.