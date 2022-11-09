"Карабахнаме" в Праге

8 ноября, в День победы азербайджанского народа в 44-дневной войне, в Праге прошла презентация книги "Карабахнаме" члена Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества и Европейского конгресса литераторов Лейлы Бегим. Книга посвящена 270-летию культурной столицы Азербайджана, Шуше.

Открывая встречу, посол Азербайджана в Чехии Адыш Мамедов напомнил, что два года назад военная победа Азербайджана положила конец армянской оккупации и обеспечила территориальную целостность страны: "Агрессивная политика Армении, оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана, привела к разрушениям, исходу мирных жителей со своих земель, стерла духовное наследие, принадлежащее азербайджанцам".

Адыш Мамедов заявил, что оккупация Карабаха больно ранила азербайджанских писателей и поэтов: "Изданная на чешском языке книга "Карабахнаме" стала плодом душевных переживаний поэтессы Лейлы Бегим за судьбу родины… Надеюсь, чешские читатели, прочитавшие эту книгу, поймут горе и страдания азербайджанского народа, подвергшегося армянской оккупации".

Лейла Бегим рассказала, что ее книга начинается с художественного эссе "Дорога в Шушу", написанного по возвращении из освобожденной от 28-летней изнурительной оккупации культурной столицы Азербайджана.

Пьеса "Ход конем" — это история любви и развода карабахской поэтессы Хуршудбану Натаван и кумыкского князя, российского генерал-майора Хасай-хана Уцмиева. Эту пьесу Бегим назвала переосмыслением исторических реалий того времени, коварства и разрушительной силы политических игр, предопределяющих не только ход исторических событий, но и трагически влияющих на человеческие жизни, судьбы нескольких поколений людей.

Повесть "И я люблю тебя!", написанная Лейлой в ходе 44-дневной войны в форме прозаического венка ,— история любви азербайджанской поэтессы и военного репортера, участника карабахской войны. "Это жизнеутверждающая повесть о войне и мире, любви и ненависти, жизни и смерти", - пояснила Лейла Бегим.

В книгу вошли и ее стихи. "Плач по Карабаху" ( поэма или венок нетрадиционных сонетов) ранее была издана на нескольких языках.

Эпилог художественной части книги — стихотворение, посвященное Шуше, написанное 8 ноября 2020 года.

Перевел книгу чешский переводчик Милан Дворжак. Вступительное слово написал классик азербайджанской литературы, народный писатель Азербайджана, председатель Союза писателей Анар. Помимо графики заслуженного деятеля искусств Азербайджана Эльтурана Авалова в книгу вошли фотографии Карабаха до и после оккупации.

На презентации прозвучала кульминационная сцена пьесы "Ход конём" в исполнении чешских актёров Кристофера Ногинека и Натальи Волковой.

Гости также слушали и музыку азербайджанских композиторов Кара Караева, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы в исполнении молдавской скрипачки Александры Тирсу на скрипке Страдивари, которую мастер сделал в 1699 году. На фортепиано аккомпанировала азербайджанская пианистка из Австрии Жале Расулова.

Презентация вызвала большой интерес у представителей дипломатических миссий, журналистов, писателей, представителей творческой интеллигенции Чехии и азербайджанской диаспоры.

См. также Плач по Карабаху. Лейла Бегим