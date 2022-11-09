Иран заявил о готовности установить мир между Баку и Ереваном

9 ноя. 22:12

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Тегеран готов помочь уладить все вопросы между Азербайджаном в различных форматах.

"Путь к решению вопросов на Южном Кавказе идет не через внерегиональные силы, а через столицы региональных государств. Иран вновь выражает готовность помочь решить оставшиеся вопросы между двумя северными соседями в двустороннем и трехстороннем форматах в Тегеране по шестисторонней региональной инициативе", - цитирует его агентство Enterkhab.

Также он заявил, что Иран всегда подчеркивал сохранение территориальной целостности Азербайджана, осуждал оккупацию его территорий и максимально поддерживает их освобождение.