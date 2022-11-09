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Нагорный и Махачев провели мастер-класс для юных гимнастов в Махачкале

Нагорный и Махачев провели мастер-класс для юных гимнастов в Махачкале

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный посетил махачкалинскую школу для юных спортсменов Гаджимурада Магомедова.

Нагорный показал мастер-класс для детей, а провести тренировку помогала его супруга, призер Олимпийских игр Дарья Нагорная. Юные гимнасты смогли получить автографы своих кумиров и сделать фотографии на память.

Также гостем данного учреждения стал и чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, поддерживающий вместе с Хабибом Нурмагомедовым дружеские отношения с Нагорным.

Стоит добавить, что визит олимпийского чемпиона начался с посещения бархана Сарыкум, где он продемонстрировал некоторые акробатические приемы.

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