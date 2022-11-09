РФ готова допустить МАГАТЭ к ядерным объектам в Севастополе

9 ноя. 21:55

Российская сторона готова по запросу дать доступ к ядерным объектам в Севастополе в рамках гарантий МАГАТЭ, сообщил на заседании Генассамблеи ООН по отчету о работе агентства за текущий год представитель российской делегации Александр Шевченко.

Он напомнил, что позиция РФ по ядерным установкам в Крыму содержится в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 года.

"Добавлять что-либо к ней мы не считаем нужным. Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ", - цитирует Шевченко ТАСС.