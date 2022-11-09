В США заявили, что не им решать, как может выглядеть мир между Баку и Ереваном

9 ноя. 21:32

США не пытаются навязать Азербайджану и Армении какое-либо соглашение, сообщил представитель Госдепартамента Штатов Нед Прайс.

«Мы выступаем в качестве посредника… Но это не то соглашение, которое США пытаются или стремятся заключить - или даже могут - навязать обеим сторонам. Что мы делаем, так это пытаемся предоставить площадку и возможность для двух сторон встретиться, выявить разногласия, которых много, и попытаться их преодолеть", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан.

Он отметил, что 7 ноября главам МИД Азербайджана и Армении удалось договориться о продолжении встреч и прямого диалога и дипломатии в последующие недели, добавив, что для Вашингтона это очень важно.

Прайс подчеркнул, что не Вашингтону решать, как может выглядеть прочный всеобъемлющий мир между Азербайджаном и Арменией.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им в дипломатии, которую они сами должны будут использовать, и это мало чем отличается от нашего подхода к ряду проблем по всему миру, где мы продемонстрировали жизнеспособность и эффективность этой модели", - заявил представитель Госдепа.