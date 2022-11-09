Смертность от коронавируса упала на 90%

9 ноя. 20:57

Смертность от Covid-19 в мире с февраля 2022 года сократилась почти на 90%, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На прошлой неделе ВОЗ была проинформирована о чуть более чем 9,4 тысячи смертей от COVID-19, что почти на 90% меньше, чем в феврале этого года, когда число смертей за неделю превышало 75 тысяч", - цитирует его ТАСС.

Глава ВОЗ признал, что международное сообщество прошло долгий путь в борьбе с коронавирусом, и отметил, что сокращение смертности дает повод для оптимизма.

В то же время Гебрейесус посетовал, что объемы тестирования на ковид и его секвенирование низки во всем мире, новые варианты продолжают распространяться при существенных пробелах в вакцинации.