В Иране назвали число арестованных в ходе беспорядков

9 ноя. 20:47

Свыше 200 террористов задержаны службами безопасности Ирана в ходе последних беспорядков, сообщил министр информации (разведки) Исламской Республики Эсмаил Хатиб.

"Враг стремится осуществить проект по уничтожению Ирана. В точности по той же модели, которую он реализовал в Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане и Йемене", - цитирует его издание Tasnim.

Он заявил, что координированием некоторых террористических группировок через канал Iran International и созданием террористической организации занимались в Вашингтоне.

"По последним данным, во время беспорядков задержаны около 100 лиц, связанных с Организацией моджахедов иранского народа, и более 150 лиц, связанных с террористическими группировками", - добавил Хатиб.