Россия ответно объявила persona non grata сотрудника молдавского посольства

9 ноя. 20:38

Российская сторона объявила persona non grata сотрудника молдавского посольства в Москве в качестве ответной меры, такое сообщение распространила пресс-служба МИД РФ.

В нем говорится, что сегодня в министерство был вызван посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий, ему вручили ноту об объявлении persona non grata молдавского дипломата.

"Данная мера является ответом на принятое 1 ноября сего года молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.