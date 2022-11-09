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Россия ответно объявила persona non grata сотрудника молдавского посольства

Россия ответно объявила persona non grata сотрудника молдавского посольства

Российская сторона объявила persona non grata сотрудника молдавского посольства в Москве в качестве ответной меры, такое сообщение распространила пресс-служба МИД РФ.

В нем говорится, что сегодня в министерство был вызван посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий, ему вручили ноту об объявлении persona non grata молдавского дипломата.

"Данная мера является ответом на принятое 1 ноября сего года молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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