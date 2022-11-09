В Тбилиси закрыли дом малюток

9 ноя. 20:08

Мом малюток в Тбилиси официально прекратил свою деятельность, его бенефициары распределены по новым небольшим домам семейного типа, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.

Два новых дома семейного типа, которые предназначены для детей с ограниченными возможностями, открыли замглавы ведомства Тамар Габуния и американский посол в Грузии Келли Дегнан.

Возведение домов семейного типа осуществилось в рамках сотрудничества правительства Грузии и США. В рамках программы гумпомощи Департамента обороны США в Грузии появилось три дома семейного типа, переданные Агентству госопеки и жертв трефикинга, помощи пострадавших.

Дома семейного типа полностью адаптированы для лиц с ОВЗ. В этих домах созданы условия, приближенные к семейной среде и обстановке. Каждый дом рассчитан на семь детей.