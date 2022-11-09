Крупным щебнем посыпали от гололеда улицы Караганды

9 ноя. 20:23

Коммунальщики посыпали автодороги крупными камнями вместо песко-соляной смеси, ситуацию прокомментировали в городском акимате.

Чиновники пояснили, что из-за доставка реагентов затянулась, и было решено посыпать дороги тем, что есть.

В итоге компания "Тазалык Эксперт" посыпала дорогу щебнем - камни размеров в несколько сантиметров летели из-под колес в стекла машин, передает ekaraganda.

Руководитель компании заплатит штраф. Она также обязана устранить нарушения. Подрядчику напомнили и о тщательном просеивании противогололедного материала.