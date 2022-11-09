РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Крупным щебнем посыпали от гололеда улицы Караганды

Крупным щебнем посыпали от гололеда улицы Караганды

Коммунальщики посыпали автодороги крупными камнями вместо песко-соляной смеси, ситуацию прокомментировали в городском акимате.

Чиновники пояснили, что из-за доставка реагентов затянулась, и было решено посыпать дороги тем, что есть.

В итоге компания "Тазалык Эксперт" посыпала дорогу щебнем - камни размеров в несколько сантиметров летели из-под колес в стекла машин, передает ekaraganda.

Руководитель компании заплатит штраф. Она также обязана устранить нарушения. Подрядчику напомнили и о тщательном просеивании противогололедного материала.

1090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version