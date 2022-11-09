ФАС предлагает поднять цены на газ в России на 8,5%

9 ноя. 19:56

Федеральная антимонопольная служба России предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей на 8,5% с 1 декабря, сказано в проекте приказа ведомства.

Тарифы поднимутся как для промышленности, так и для населения. В ФАС добавили, что рост тарифов предусмотрен прогнозом социально-экономического развития. Затем тарифы не будут изменяться полтора года, до 1 июля 2024 года.

В службе отметили, что индексация не снизит спрос на газ - объемы поставок внутри страны будут увеличиваться благодаря программе газификации.

"На фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- электроэнергии", - цитирует сообщение ФАС ТАСС.