Пограничники Казахстана спасли около тысячи осетров и 54 тюленя

9 ноя. 19:43

В акватории Каспия задержали 153 правонарушителя на 68 плавательных средствах, сообщает Погранслужба КНБ.

Ведомство совместно с российскими коллегами в апреле и октябре 2022 года провело мероприятия по пресечению браконьерской деятельности.

"Изъято около 400 км сетей браконьерского лова и более 17 тыс. крючковых снастей. В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб осетровых пород, 5 321 рыб частиковых пород, а также 54 тюленя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пограничники предотвратили ущерб в размере 1,82 млрд тенге. Нарушителей оштрафовали на сумму более 3,3 млн тенге.