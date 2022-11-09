Годовая инфляция в России замедлилась до 12,52%

9 ноя. 19:20

Инфляция в РФ в годовом выражении на 7 ноября замедлилась до 12,52%, сказано в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"На первой неделе ноября (с 1 по 7 ноября) инфляция составила 0,01%", - сказано в документе.

Неделей ранее показатель составил 12,69%.

В отчете указано, что на неделе с 1 по 7 ноября темпы подорожания продовольственных товаров упали до 0,13% после 0,17% неделей ранее из-за более медленного удорожания плодоовощной продукции.

Цены на остальные продукты питания остаются стабильными третью неделю подряд - рост 0%). Стали меньше стоить продукты из растительного сырья - сахар, мука, макароны и крупы, хлеб и подсолнечное масло.