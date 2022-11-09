"Ликуд" официально предложила кандидатуру Нетаньяху на пост премьера

9 ноя. 18:51

Партия "Ликуд" официально рекомендовала президенту страны Ицхаку Герцогу кандидатуру лидера движения Биньямина Нетаньяху на пост главы нового правительства страны.

Его имя озвучил депутат Кнессета Ярив Левин, представляющий "Ликуд" на консультациях у президента в Иерусалиме.

"Израиль прошел через слишком долгий период неопределенности с [постоянными] выборами", - заявил он во время встречи, которую транслировала пресс-служба президента.

Позже Герцог встретится с представителями партии "Еш атид" действующего премьера Яира Лапида, блока "Государственный лагерь" и религиозной партии ШАС.

Консультации продлятся три дня, затем президент назовет имя депутата парламента, которому он поручит формирование правительства. Первому претенденту на пост премьера предстоит сформировать кабмин за 28 дней, срок можно будет продлить на 14 дней.