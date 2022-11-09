"Шуша, ты свободна!" - прозвучало на ВДНХ

Сегодня в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошел закрытый показ фильма, основанного на реальных событиях, "Шуша, ты свободна!". Показ был посвященный отмечающемуся сегодня Дню государственного флага и отмечавшемуся вчера Дню победы Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года. В совместной работе Baku Media Center и студии Salnaməfilm показаны детали Шушинской операции - одной из самых ярких страниц современной военной истории, представлены интервью с азербайджанскими солдатами и офицерами - участниками операции, эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за Шушу.

Директор павильона "Азербайджан" Саадат Кадырова в интервью "Вестнику Кавказа заявила: "Мы, как и азербайджанцы всего мира, отмечаем доблестную, славную победу нашего народа, нашей армии, которая, думаю, будет жить в наших сердцах и останется в нашей истории на долгие годы. В павильоне "Азербайджан" мы решили сделать закрытый показ документального фильма "Шуша, ты свободна!", рассказывающий о том, как был отвоеван прекрасный азербайджанский город Шуша. Фильм, мне кажется, будет интересен молодому поколению. Мы пригласили молодежь, чтобы они знали историю, знали, какой ценой досталась эта победа Азербайджану".

"В этот день мы чтим память героев, тех, кто отдал свои жизни, тех, кто сейчас жив и наслаждается той победой, которая свершилась. Мы чтим память всех тех, кто сложил свою голову для того, чтобы Азербайджан и азербайджанцы по всему миру ходили с высоко поднятой головой", - сказал Кадырова.

В павильоне "Азербайджан" также устроили фотовыставку. "Все фотографии связаны с победой, с тем, что происходило в те дни. Здесь и кадры, где азербайджанский народ уже ликует, отмечает эту победу. Здесь и кадры первого фестиваля в Шуше "Хары-бюльбюль", который был очень символичным и знаменательным, - сказала Кадырова. - Такие мероприятия очень важны, и павильон делает все для того, чтобы и молодое поколение, и более старшее поколение имели возможность прийти сюда и порадоваться вместе с нами, поздравить друг друга и весь азербайджанский народ. Я, пользуясь случаем, тоже хочу поздравить всех своих соотечественников, всех азербайджанцев с этим прекрасным праздником. С Днем победы!"

""Шуша, ты свободна!" - это фраза, которую произнес президент Азербайджана Ильхам Алиев в тот день, когда город был освобожден. С этим моментом, с этой фразы у каждого из нас связаны самые трогательные и самые прекрасные воспоминания. Фильм можно пересматривать много раз, ведь там показаны герои, которые освобождали Шушу. Сейчас уже не секрет, что та военная операция была феноменальной, стратегическая высота была взята фактически врукопашную. Что двигало этими ребятами? , - задается вопросом Саадат Кадырова. - Я сама была в Шуше, и это было просто незабываемое впечатление. В тот момент я задавала себе этот вопрос, какая любовь должна быть в человеке к своей родине, чтобы фактически голыми руками взобраться на эту скалу, понимая, что, возможно, это будет последний день твоей жизни. Мы сегодня здесь в связи с радостным событием, но мы должны помнить тех, кто отдал за победу свои жизни, чтобы мы с вами сегодня могли с высоко поднятой головой говорить о том, что мы восстановили справедливость, вернули свои территории".