Росавиация проверит иностранные самолеты российских авиакомпаний на годность до конца года

9 ноя. 18:27

Росавиация до конца этого года намерена завершить инспекционные проверки 599 иностранных самолетов, состоящих в парках российских авиакомпаний, и выдать им сертификаты летной годности, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что рисков нарушения сроков проверочных мероприятий нет, работа идет совместно с российскими авиакомпаниями.

Ранее, до введения санкций Запада, надзор за иностранными самолетами в парках российских перевозчиков вели авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA).