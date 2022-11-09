Росавиация проверит иностранные самолеты российских авиакомпаний на годность до конца года

Росавиация до конца этого года намерена завершить инспекционные проверки 599 иностранных самолетов, состоящих в парках российских авиакомпаний, и выдать им сертификаты летной годности, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.
В нем говорится, что рисков нарушения сроков проверочных мероприятий нет, работа идет совместно с российскими авиакомпаниями.
Ранее, до введения санкций Запада, надзор за иностранными самолетами в парках российских перевозчиков вели авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA).