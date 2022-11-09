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Росавиация проверит иностранные самолеты российских авиакомпаний на годность до конца года

Росавиация проверит иностранные самолеты российских авиакомпаний на годность до конца года

Росавиация до конца этого года намерена завершить инспекционные проверки 599 иностранных самолетов, состоящих в парках российских авиакомпаний, и выдать им сертификаты летной годности, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что рисков нарушения сроков проверочных мероприятий нет, работа идет совместно с российскими авиакомпаниями.

Ранее, до введения санкций Запада, надзор за иностранными самолетами в парках российских перевозчиков вели авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA).

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