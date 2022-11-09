Замглавы МИД России и посол ОАЭ поговорили о развитии сотрудничества

9 ноя. 18:12

В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера. Об этом говорится в сообщении, размещенном 9 ноября на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны поговорили об актуальных вопросах поступательного развития сотрудничества между Россией и ОАЭ. В частности, обсуждалась практическая реализация договоренностей, которые были достигнуты ранее в ходе контактов на высшем и высоком уровнях.