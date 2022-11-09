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Правительство Грузии придумало способ обуздать цены на лекарства

Правительство Грузии придумало способ обуздать цены на лекарства

Власти Грузии придумали способ контролировать цены на лекарства, вопрос обсуждался на заседании правительства страны.

Согласно изменениям в законопроект Грузии "О лекарстве и фармацевтической деятельности", с 2023 года вводятся референтные цены на лекарства - максимально возможная стоимость. Эта практика широко распространена в мире, заявили в правительстве страны.

По предварительным оценкам, после реформы цены на лекарства сократятся на 40%.

Сначала референтные цены будут действовать на препараты для лечения хронических заболеваний и онкологии, до конца 2023 года правило распространится на все остальные лекарства, передает Sputnik Грузия.

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