Правительство Грузии придумало способ обуздать цены на лекарства

9 ноя. 17:59

Власти Грузии придумали способ контролировать цены на лекарства, вопрос обсуждался на заседании правительства страны.

Согласно изменениям в законопроект Грузии "О лекарстве и фармацевтической деятельности", с 2023 года вводятся референтные цены на лекарства - максимально возможная стоимость. Эта практика широко распространена в мире, заявили в правительстве страны.

По предварительным оценкам, после реформы цены на лекарства сократятся на 40%.

Сначала референтные цены будут действовать на препараты для лечения хронических заболеваний и онкологии, до конца 2023 года правило распространится на все остальные лекарства, передает Sputnik Грузия.