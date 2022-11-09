Россия будет укреплять традиционные ценности

9 ноя. 17:48

Основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей утверждены президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что указ главы государства опубликован на официальном сайте правовой информации.

В нем говорится, работа экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, деятельность США и других недружественных стран представляют угрозу традиционным ценностям в России.

Кроме того, как упоминается в документе, угрозу несут и ряд транснациональных корпораций и зарубежных некоммерческих организаций, а также действия некоторый организаций и лиц внутри страны.