В Иране заявили о необходимости создавать с Россией институты для борьбы с санкциями

9 ноя. 17:44

В Тегеране состоялись переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

В ходе встречи иранский чиновник заявил, что важно создавать совместно с Россией институты для борьбы с санкциями. Он также призвал активизировать возможности международных организаций для противодействия странам, вводящим санкции.

Кроме того, Шамхани акцентировал внимание на том, что в условиях жестких ограничений, введенных против Ирана, двустороннее взаимодействие становится очень важным. "Расширение двустороннего и регионального сотрудничества, в особенности с соседними странами, в экономической сфере является одним из стратегических приоритетов нашей страны", - цитирует его ТАСС.

Помимо этого, секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана отметил, что для более эффективного использования имеющегося торгово-экономического потенциала необходимо укреплять взаимодействие на площадках региональных организаций, в частности в ШОС. Иранская сторона также считает важным развивать отношения с Россией в энергетике, транспорт, сельском хозяйстве, торговле, банковском деле и в области защиты окружающей среды.