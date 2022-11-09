Мария Захарова: Россия делает все для мира между Азербайджаном и Арменией

9 ноя. 17:35

Российская сторона делает все возможное для установления прочного мира на Южном Кавказе, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос "Вестника Кавказа" о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

"Мы много лет со своей стороны делаем все - и раньше в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и сейчас как сторона многочисленных трехсторонних заявлений и договоренностей - делаем все, и в практическом плане, и в международно-правовом, для урегулирования этого длительного конфликта", - подчеркнула дипломат.

В целом, указала она, благие намерения Америки не могут не вызывать вопросов. "Потому что они много чего всем обещают, мало что делают, а иногда, к сожалению, под обещаниями скрывается совершенно другая повестка - слишком большой послужной список "добрых дел" Вашингтона. И словам верится с трудом, а дел продемонстрировать они давно не могут", - заключила Мария Захарова.