Иранская армия сообщила о готовности подавить протесты

9 ноя. 17:17

Армия Ирана готова подавить беспорядки по приказу Верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщил 9 ноября командующий Сухопутными силами армии Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари.

"Если сейчас с этими людьми (участниками беспорядков - прим. ред.) не обходятся так, как того требуют революционные (правящие) круги, то это решение Верховного главнокомандующего", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на агентство Entekhab.

При этом Хейдари подчеркнул, что после того, как Хаменеи прикажет разобраться с протестующими, в Иране для них не останется убежища.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.