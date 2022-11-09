Донские производители будут развивать торговые отношения со странами Азии 

9 ноя. 17:05

Ростовская область намерена развивать торгово-экономическое сотрудничество с Индией, Угандой, Египтом и странами Юго-Восточной Азии, об этом сообщил заместитель губернатора региона Александр Скрябин.

"У нас сохраняется положительная динамика в развитии с Индией, Угандой и Египтом, и сейчас развиваем сотрудничество с Юго-Восточной Азией", - сказал Скрябин, передает "Интерфакс".

В этом отношении предпринимателям области помогает "Час с Торгпредом" - это видеоконференция, в ходе которой их знакомят с состоянием и перспективами развития торгово-экономических отношений в той или иной стране.

"Мы уже провели такие видеоконференции с Казахстаном, Беларусью, Индонезией, Аргентиной, ЮАР, Ираном и Вьетнамом. В IV квартале запланированы с Индией, Монголией и Китаем", - пояснил Скрябин, добавив, что, в частности, с Узбекистаном активно обсуждается совместное сборочное производство.

Напомним, в минувшем 2021 году внешнеторговый оборот Ростовской области с Египтом превысил $1 млрд. Рост показала и внешняя торговля с Угандой - внешнеторговый оборот вырос в 8,2 раза, или на $101,4 млн.