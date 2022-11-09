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Минтранс Ставрополья ждет пополнения троллейбусного парка

Минтранс Ставрополья ждет пополнения троллейбусного парка

Правительство РФ одобрило заявку министерства транспорта Ставрополья на приобретение 45 троллейбусов с автономным ходом, - сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Борис Борисов.

"Срок реализации заявки – 2024 год. С августа мы работаем над ее переносом на 2023 год. Но однозначно решение уже принято и в федеральный бюджет заложены средства на приобретение 45 троллейбусов", - отметил замминистра, передает "АиФ-Ставрополье".

Появление такого количества транспортных средств большого класса позволит продлить уже существующие троллейбусные маршруты и восстановить старые, - отметил замминистра, добавив: ставропольский электротранспорт много лет не реформировался, автопарк не обновлялся, контактная сеть не ремонтировалась, что привело к сокращению количества пассажирского транспорта.

Сейчас на улицы Ставрополя выходит 53 троллейбуса, тогда как в 2016 году их насчитывалось более 100, и этого недостаточно, - уточнил замминистра.

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