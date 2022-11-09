Захарова: Москва продолжит помогать Баку и Еревану в деле достижения мира

9 ноя. 16:42

Россия продолжит оказывать необходимое содействие Азербайджану и Армении для достижения мира, обеспечения стабильности и процветания на Южном Кавказе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - сказала она на брифинге в среду.

Дипломат подчеркнула, что в настоящее время "осуществляется тесная координация с азербайджанскими и армянскими партнерами по вопросу подготовки мирного договора". "При активном участии нашей страны предпринимаются последовательные действия по укреплению доверия между народами этих двух стран в части развития диалога между представителями общественности, экспертных кругов, парламентариями", - сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.