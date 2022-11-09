Послы России и Ирана поговорили о перспективах развития отношений

9 ноя. 16:34

В среду, 9 ноября, в Беларуси состоялась встреча посла России в этой стране Бориса Грызлова и посла Ирана Саида Яри. Об этом сообщили в российском посольстве.

Главной темой переговоров стало нынешнее состояние и перспективы отношений между РФ и Ираном. Стороны также обменялись мнениями по актуальной международной повестке дня и обстановке в регионе.

Яри рассказал российскому послу о текущей внутриполитической обстановке в Иране в контексте последних событий, происходящих в стране.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.