Ученые изучают природу селей на высокогорном озере в Приэльбрусье

9 ноя. 16:30

Географы Российской академии наук (РАН) исследуют озеро Сылтранкель на высоте 3185 метров в Приэльбрусье, - сообщает пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии.

Специалисты, используя поршневой пробоотборник, смогли поднять отложения пород с 15-метровой глубины. Изучение водоема позволит ученым понять, как разрушение пород влияет на скорость изменения стока рек в СКФО, а также вовремя прогнозировать паводки и сходы селей, - передает "АиФ-Ставрополье".

Российские исследователи работают на высоте более 3 тыс м впервые, а озеро Сылтранкель считается одним из крупнейших водоемов в Приэльбрусье.