В Киргизии планируют, что турпоток из РФ вырастет на 40%

9 ноя. 16:20

Число российских туристов, приезжающих в Киргизию, в этом году может увеличиться минимум на 40%, заявила президент Фонда поддержки развития туризма в Киргизии Елена Калашникова

"Турпоток из России увеличивается стремительно. Я жду увеличения в этом году. Если мы будем сравнивать, давайте уберем 2020 и 2021 пандемийные годы и возьмем за 100% 2019 год, то увеличения российских туристов я жду как минимум на 40%", - сказала она в кулуарах международного туристического форума Travel Hub "Содружество".

Далее она обратила внимание на то, что в стране в настоящее время вкладывают средства в развитие туризма.