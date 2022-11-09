В Кабардино-Балкарии пройдет экоакция "Сохраним лес"

9 ноя. 16:10

Завтра, 10 ноября, в городах и районах Кабардино-Балкарии в рамках всероссийской экологической акции по сохранению лесного фонда высадят тысячи молодых деревьев, - сообщили в пресс-службе правительства КБР.

"Акция пройдет во всех районах республики. Ее участники высадят саженцы ясеня, клена, липы, сосны, туи и березы. Присоединиться к акции может любой желающий", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Центральная часть акции пройдет в парке Победы Нальчика – его аллею украсят молодые ясени и клены, - добавил собеседник.