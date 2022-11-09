Геленджик избавят от свалки

9 ноя. 16:00

Свалку под Геленджиком начнут убирать в декабре 2022 года, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края, уточнив, что полигон будет рекультивирован т в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

К настоящему времени уже проведена работа по оформлению земельного участка, его переводу в соответствующую категорию. Кроме того, разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экологическая и главгосэкспертизы. Полигон в селе Кабардинка площадью 132 417 кв м эксплуатировался с 1973 по 2017 год включительно.